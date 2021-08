Tyršfest - Děčín

18. září 2021 ožije Děčín, a to v jednom z nejkrásnějších festivalových areálů na břehu Labe, na Smetanově nábřeží, přímo pod děčínským zámkem, kde se bude konat tradiční hudební zakončení prázdnin TYRŠFEST.

V multižánrovém programu si to své najde úplně každý. Na pódiu se vystřídají Lenka Filipová, Majk Spirit a Visací Zámek. Mezi účinkujícími nebude chybět ani domácí scéna, a tak se můžou návštěvníci těšit na The Remedy, Vomiště a New Chapter.

Na své si přijdou i sportovci, neboť Tyršfest hostí adrenalinové klání ADRENALIN CHALLENGE, které se tradičně koná v rámci festivalu Labefest, jenž se v tomto roce konat nemohl. Sportovní fajnšmekři si mohou vyzkoušet skok z mostu, lezení po skále nebo přelet nad řekou Labe.

Součástí bude řada dalších doprovodných aktivit pro děti i dospělé.

FESTIVAL BUDE PRO NÁVŠTĚVNÍKY ZDARMA

Majk Spirit Majk Spirit je členem Petržalské hip-hopové skupiny H16 od roku 2003. Mimo působení v této kapele se věnuje i své sólové dráze během které vydal již několik desek.