Dny evropského dědictví 2020 v Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem se Dny evropského dědictví konají již po pětadvacáté. Ústečané a návštěvníci města si tak opět mohou v termínu od 12. do 20. 9. 2020 prohlédnout 25 památek, z nichž některé nejsou běžně veřejnosti přístupné. Také letos se otevřou brány mnoha významných kostelů, palácových vil, technických památek, muzeí a dalších zajímavých budov. Na řadě míst bude pro návštěvníky rovněž připraven zajímavý doprovodný program. Návštěvníci se tak mohou těšit na nejrůznější koncerty, komentované prohlídky objektů a další zajímavé akce. A také v letošním roce bude Dny evropského dědictví doprovázet soutěž o ceny! Sbírejte razítka do turistického pasu a budete zařazeni do slosování o zajímavé ceny.