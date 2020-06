Sobota na Tvrzi Divice

SOBOTA NA TVRZI

30.05.2020 (So) 11:00 - 18:00

06.06.2020 (So) 11:00 - 18:00

13.06.2020 (So) 11:00 - 18:00

Kde: Tvrz Divice

Divice 1, Louny, 440 01

GPS: 50°16'22.17"N, 13°49'17.69"E

Otevřen bude celý venkovní areál tvrze – hlavní nádvoří, zahrádka našeho hostince i Panská zahrada, ve které můžete odpočívat, rozjímat, či si jen tak posedět na hrázi u rybníka.

V areálu tvrze pro vás bude připraveno skvělé občerstvení a lahodná káva od Divadelní kavárny Studio DVA. Na květinovém stánku si budete moct zakoupit ladné pivoňkové kytice od úžasných floristek z našich spřízněných Květin Za oponou. Pokud si budete chtít odvézt něco, co nebude mít každý z vašeho okolí, originální dárek nebo jen nevšední suvenýr z výletu, stánek našeho Ateliéru a jeho designové předměty pro vás budou tím pravým.

Komentované procházky po tvrzi pro vás budou připraveny ve třech časech – v 11:30, 13:30 a 15:30.