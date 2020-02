T-Mobile Olympijský běh - Most

Místo startu: na Autodromu Most Místo prezence: na Polygonu Start hlavního závodu: 18:00 Parkování je možné zde: Polygon Most Hořanská cesta 205, Most-Souš; Autodrom Most Tvrzova 5, Most-Souš. Pro běžce bude dispozici šatna, toalety a sprchy. PROGRAM 16:00 – 17:45 Výdej startovních čísel (na Polygonu) Přesun z Polygonu na start závodu tunelem pod dráhou 18:00 Start hlavního závodu (závod bude odstartován z éteru Českého rozhlasu) 19:30 Vyhlášení vítězů