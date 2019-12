Halina Pawlowská - Manuál zralé ženy

Manuál zralé ženy je víc jak dvouhodinová zábavná talkshow určená především ženám od dvanácti let do nekonečna. Neznamená to ale, že je vstup mužům zapovězen, naopak - i muži si přijdou na své!

I oni se totiž pobaví, a díky „manuálu“ budou lépe rozumět svým partnerkám a možná i sami sobě…

Halina Pawlowská je v současné době nejčtenější česká autorka a na kontě má již víc než tři desítky knih, díky kterým si získala srdce nejedné čtenářky nebo čtenáře. Není ale jen spisovatelkou – je rovněž skvělou scénáristkou (Vrať se do hrobu, Díky za každé nové ráno, Zoufalé ženy), moderátorkou (Banánové rybičky), a především skvělou bavičkou.

Svým břitkým humorem, se kterým se nebojí mířit i do vlastních řad, potěší muže i ženy všech věkových kategorií.

Přijďte s o tom přesvědčit a udělat si příjemný večer, na který budete dlouho vzpomínat.

Halina Pawlowská bude ve své dvouhodinové zábavné „one woman show“ rovněž odpovídat na vaše dotazy, přiveze sebou i své knihy a po skončení pořadu vám je ráda podepíše. Odnést na památku si budete moci i společnou fotografii.

Halina Pawlowská se na vás bude těšit 19. března v mosteckém kině Kosmos .