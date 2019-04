Přijď si vyrobit máslo nebo zjistit, jak vzniká máslová forma!

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci vás a vaše děti srdečně zve do Křížovy vily na doprovodné akce k probíhající výstavě Je libo kousek máslíčka?

Ve dnech 23. - 24. května od 9:00 do 17:00 si můžete přijít vyzkoušet výrobu (stloukání) másla a 5. - 6. června od 9:00 do 17:00 bude akce rozšířena ještě o ukázky, jak taková formička vzniká. Smetanu k výrobě másla věnovala firma Laktos, a.s. Praha, vyřezávání a prodej máslových forem bude v režii Jiřího Rűckera z Peček.

Školní třídy prosíme nahlásit v dostatečném předstihu na tel. 774 192 414. Vstupné jednotné 30,- Kč, MŠ 8,- Kč.