Commedia á la carte - Zámek Děčín

út 3. 7. 2018 | 19:00 jižní zahrady | Crazy komedie na motivy postav z Commedia dell´arte nás zavede do renesanční Itálie.Jak se poperou trosečníci z daleké Sardinie se statusem uprchlíka? Stihnout se do sebe všichni zamilovat dříve, než je zajme zlověstný II Capitano? To a mnohem více se dozvíte v crazy komedii Divadelního klubu Jirásek z České Lípy. | Vstupné: 160 Kč dospělí / 120 Kč studenti, senioři, ZTP. \