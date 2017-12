Pojďte s námi na půdu

Jde o hru, která nás vrací do 60. let minulého století, aby v lehce nostalgickém rodinném příběhu nejen přiblížila atmosféru uvolněných let, ale zvláštně řešenou jevištní situací střídala časové polohy v konfrontaci generací a životních hodnot.

Příběh nemá složitou zápletku ani shakespearovský či antický odkaz s přesahem staletí, zato je svěží, místy humorně laděnou, výpovědí o věcech „obecně lidských„ a lidech, které potkáváme, aniž tušíme, co skrývají jejich vzpomínky a drobné či větší konflikty, naděje a zklamání.