KineDok: Konec světa

Konec světa (Koniec świata/Polsko)

Intimní, kreativní a neobyčejně vizuální dokument, ve kterém se několik příběhů slévá během jedné noci do jednoho. Lidé ve velkém městě trápí osamělost a chtějí s někým mluvit.

Někteří volají pohotovostní linku 112, i když ji nutně nepotřebují, někteří volají do rádia. Tentokrát je tématem vysílání konec světa, jak ho předpověděl mayský kalendář. Moderátor se ptá posluchačů, co to pro ně vlastně znamená a oni mluví o věcech, které jsou tragické a bolestivé, ale také titěrné a vtipné.

Jejich evidentní potřeba být slyšet, komunikovat a sdílet své zážitky s ostatními je dojemná. Rádio všechny noční události propojuje, slyšíme ho v sanitce nebo v městském monitorovacím centru. Je významovým i formálním pojítkem filmu, a zdrojem těch nejdůležitějších otázek.