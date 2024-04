Festival Bez předsudků představí klíčová témata současnosti a to ve dnech 17. a 24. dubna na Kladně. Během těch festival nabídne otevřenou debatu o finanční gramotnosti a mezilidských vztazích. Program se bude skládat z filmových projekcí, po kterých proběhne diskuze s hostyprofesionály na daná témata. 17. 4. se ponoříme do světa finanční gramotnosti a dostupného bydlení. Filmová projekce nám umožní nahlédnout do životů různých lidí a jejich přístupuvztahu k penězům a finančním rozhodnutím.

Diskuze po projekci nám poskytne možnost sdílení zkušeností a osvojených poznatků ohledně finanční gramotnosti. 24. 4. se podíváme na dynamiku mezilidských vztahů v různých kontextech a prostředích, spojených s myšlenkou toho kam jedinec patří, jaké skupiny či celku je součástísvětoobčanství. Český film Účastníci zájezdu je jednou z hlavních atrakcí tohoto bloku, který se zaměřuje na zrcadlení osobních interakcí a jejich vliv na formování individuální i kolektivní identity.