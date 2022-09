Nučický Kahan (divadelní přehlídka)

Ochotnický spolek ŽUMPA Vás zve na další ročník výběrové přehlídky Nučický Kahan. Letos se společně sejdeme v Lidovém domě v Nučicích od 6. do 8. října 2022. Během tří dnů plných divadla se na nučickém jevišti vystřídá deset amatérských souborů z celé České republiky. Část programu bude věnována také dětem a pro žáky místních základních škol jsme připravili představení Zahraj ty Ejsíky! Letošní ročník je opět koncipován s ohledem na maximální žánrovou rozmanitost. K vidění bude muzikál (Adéla ještě nevečeřela, Divadlo Radar), historické drama (Mařka, Divadlo Máj), komedie (Píseček, OS ŽUMPA), mladé divadlo (Barborka: Kresby z Ještědí, DS Notdis), série monologů (Několikrát do černého, DS Ragueneau), monodrama (Všechny báječné věci, DS Navenek) a na závěr vlastně tak trochu od všeho (Sherlock Holmes, zrození zla, Suchdolský divadelní spolek SUD). Program: Čtvrtek 6. října 19:30 Divadlo Máj - Mařka Pátek 8. října 19:30 Divadlo Radar / Hrobeso - Adéla ještě nevečeřela Sobota 9. října (pro děti) 9:45 Loutky bez hranic – Tři medvědi a drzá Máša 11:30 Tři boty při ZŠ Třebotov – Mon dieu! Sobota 9. října (pro dospělé) 14:00 Ochotnický spolek ŽUMPA – Píseček 15:30 DS Notdis – Barborka: Kresby z Ještědí 17:00 DS Ragueneau – Několikrát do černého 18:45 Divadlo Navenek – Všechny báječné věci 20:30 Suchdolský divadelní spolek SUD – Sherlock Holmes, zrození zla 21:30 Vyhlášení vítěze divácké ankety Letošní ročník se koná za podpory Středočeského kraje a Obce Nučice Vstupné dobrovolné a zajištěno bude také bohaté občerstvení. Více na www.divadlozumap.cz a www.facebook.com/divadlozumpa Facebook událost - https://www.facebook.com/events/1228381231285476