Filmový festival Kino Sokol Otevřeno v Českém Šternberku bude zahájen v pátek 25. června 2021 v místním Sokole. Festival odstartuje filmem Chlast, dánským dramatem z roku 2020. Úvodní víkend festivalu bude doplněn o doprovodný program v podobě výstavy současného výtvarného umění v režii 3Kurátorek.

Festival bude probíhat od 25. června do 29. srpna 2021. Vstupenky je možné koupit skrze kulturní portál GoOut nebo přímo v kině Sokol vždy hodinu před promítáním. Pro zahajovací víkend je v programu nachystáno pět filmů. První den festivalu bude promítáno filmové drama z loňského roku s názvem Chlast. Sobotní večer bude věnován tvorbě českých nezávislých tvůrců. Prvním z nich bude Haanya alias Petr Hanousek s experimentálním filmem four element of solitude. David Van uvede tři krátké, v zahraničí oceňované filmy. Jeho režisérský debut Deformér z roku 2018 sleduje jednu životní etapu mladého novináře. Pa’lante z roku 2020 bude uvedeno v české předpremiéře a zprostředkovává příběh mladého Šimona procházejícího si těžkým rozchodem. Letošní filmový počin s názvem One of more bude uveden ve světové předpremiéře. Příběh je o osamělé ženě, která se ukrývá́ ve sklepě svého domu před stále vzrůstajícím nebezpečím okolního světa.

Zahajovací festivalový víkend bude zakončen českým dokumentem King Skate z roku 2018. Zahájení festivalu bude doplněno o doprovodnou výstavu současného umění, která je vytvořena v režii kreativního uskupení 3Kurátorky. Výstava bude vidění jak v zahradě u kina Sokol, tak uvnitř budovy a bude reflektovat aktuální tendence v současné multimediální tvorbě. Celý program filmového festivalu bude průběžně zveřejňován na facebookové stránce Kino Sokol Otevřeno. V průběhu festivalu bude v zahradě Sokola postaven bar, který bude zajišťovat Šimon Kotmel jeden ze zakladatelů Burzy #4. Ta si nachystala typické české občerstvení, ale i domácí popcorn, který zajisté zdokonalí filmový zážitek. Vstupenky je možné kupovat na stránkách goout.net nebo hodinu před promítáním přímo v prostorách kina.