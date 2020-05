Art Parking Příbram

Autokino v květnu i v Příbrami!

AKTUÁLNÍ PROGRAM ZDE.

Z důvodu současných omezení a opatření musí kultura hledat cesty a cestičky, jak žít a fungovat. Jednu z nich jsme našli i my a vy po ní můžete přijet.



Na parkovišti pod Svatou Horou se budou v květnu promítat filmy a to v rámci projektu Art parking a to přímo do aut. Některé generace si tento kulturní zážitek osobně pamatují a další nyní poznají.