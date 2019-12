Halina Pawlowská - Manuál zralé ženy

Nejoblíbenější česká spisovatelka přijíždí se svojí zábavnou talkshow do Berouna.

Chcete být obletovaná, krásná a hlavně věčně mladá? Pak si poslechněte milostné příběhy, které vás inspirují, zasmějte se zkušenostem ostatních, samy se zeptejte na všechno, co vás zajímá, a nechte si poradit od zkušené ženy.

Hlavně se ale přijďte zasmát! Manuál zralé ženy je víc jak dvouhodinová zábavná talkshow určená především ženám od dvanácti let do nekonečna. Neznamená to ale, že je vstup mužům zapovězen, naopak - i muži si přijdou na své!

I oni se totiž pobaví, a díky „manuálu“ budou lépe rozumět svým partnerkám a možná i sami sobě…

Halina Pawlowská je v současné době nejčtenější česká autorka a na kontě má již víc než tři desítky knih, díky kterým si získala srdce nejedné čtenářky nebo čtenáře. Není ale jen spisovatelkou – je rovněž skvělou scénáristkou (Vrať se do hrobu, Díky za každé nové ráno, Zoufalé ženy), moderátorkou (Banánové rybičky), a především skvělou bavičkou.

Svým břitkým humorem, se kterým se nebojí mířit i do vlastních řad, potěší muže i ženy všech věkových kategorií.

Přijďte s o tom přesvědčit a udělat si příjemný večer, na který budete dlouho vzpomínat. Halina Pawlowská bude ve své dvouhodinové zábavné „one woman show“ rovněž odpovídat na vaše dotazy, přiveze sebou i své knihy a po skončení pořadu vám je ráda podepíše. Odnést na památku si budete moci i společnou fotografii.

Halina Pawlowská si na vás bude těšit 12. března v berounském KD Plzeňka.