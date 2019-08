Uklízečka - Sál České Pojišťovny - 8.10.2019 v 20:00

Příběh o životě, vztazích, lásce, snech a hlavně o krizi středního věku. Co se stane, když se po čtyřicítce snažíte dohnat mládí? Zvládne Jarmila, obyčejná uklízečka, svůj boj s nezadržitelným stárnutím? To zjistíte v autorské inscenaci Marka Šmieda - Uklízečka, ve které právě on ztvární jedinou, paradoxně ženskou roli.