Proměna aneb Řehoř už toho má dost

Řehoř Samsa pracoval, živil rodiče a sestru a jednoho dne už ho to přestalo bavit. Franz Kafka ho proměnil v brouka, nepotřebný hmyz, ale my jsme to zpracovali trochu jinak, po svém, ovšem v úctě a s láskou! A také s písněmi a několika pohybovými kreacemi. Nechte se překvapit, určitě se pobavíte a třeba vám bude i trošku smutno. Ovšem pozor! O brouka překvapivě nepřijdete! Hrají Petr Vršek, Jaroslava Kretschmerová, Oldřich Navrátil, Paulína Labudová nebo Anna Kotlíková, Daniel Šváb, Barbora Skočdopolová, Kryštof Mende, Martin Bohadlo a Jiřina Vacková.