Plný kapsy šutrů

Co to udělá se dvěma obyčejnými chlapíky, dostanou-li se náhle do světa peněz a slávy? Nahlédnou do něj, když se stanou komparsisty amerického velkofilmu, který natáčí hollywoodská filmová produkce v jejich malém irském městečku. Osobitě komentují situace a nové vztahy mezi členy štábu, hereckými hvězdami a místními venkovany. Ty všechny mistrně ztvárňují pouze dva herci Miroslav Vladyka a Radek Holub. Režie Jana Kališová.