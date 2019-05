Tradiční mezinárodní jazzový festival Jazz Černošice se každoročně koná na konci května v Černošicích u Prahy. Festival se rozprostírá napříč celým městem, venkovní produkcí počínaje, přes tzv. „gastro jazz“ ve vybraných černošických restauracích až po tři hlavní festivalové večery v Clubu Kino. Festival se uskutečňuje za grantové podpory města Černošice, Středočeského kraje a sponzorské podpory soukromých subjektů.

Program Jazz Černošice 2019

(změna programu vyhrazena)

> 5.6. - středa

Hammond Trio

17.00 / Park Berounka - Open Air / vstup zdarma /

Mifun

18.00 / Club Kino / vstup 100,- Kč /

Dobré ráno Blues band (CZ/USA)

20.00 / Restaurace Pod Lípou / vstup zdarma /

Pohřební kapela

20.30 / Restaurace Bolleta / vstup zdarma /

> 6.6. - čtvrtek

Veronika Moudrá & The Band - 1. koncert pro školy

10.00 / Club Kino / vstup 80,- Kč

Veronika Moudrá & The Band - 2. koncert pro školy

11.00 / Club Kino / vstup 80,- Kč

Second Band, Chorus Puellaris, Dech Band

19.00 / Club Kino / vstup 80,- Kč /

Emil Viklický & Petr Dvorský

20.00 / Modlitebna Církve bratrské / vstup 120,- Kč /

> 7.6. - pátek

JJ Brass Band - Marching Band

16.30 / Centrum Vráž Open Air / vstup zdarma /

JJ Brass Band - Marching Band

17.30 / Club Kino - ulice Karlštejnská - nádraží Černošice tam a zpět Open Air / vstup zdarma /

Back Side Big Band - Jan Spálený & ASPM - Crystal Monee Hall Band (USA / CZ)

19.00 / Club Kino / vstup 250,- Kč /

> 8.6. - sobota

Majk Simbiosis

10.00 / restaurace Bolleta - Open Air jazzová snídaně / vstup zdarma /

Ondřej Štveráček Quartet, Paul Batto (SLO), Yellow Sisters

19.00 / Club Kino / vstup 250,- Kč /

> 9.6. - neděle

Jiří Suchý a Jitka Molavcová v doprovodu Orchestru divadla Semafor.

"Nezapomenutelné písně na které se zapomnělo"

20.00 / Club Kino / vstup v předprodeji 450,- Kč, na místě 500,- Kč /