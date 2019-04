Petr Zelenka - Příběhy obyčejného šílenství - Lesní divadlo Chlum

Nahořklá komedie o Petrovi a panoptiku okolo něho. Je divný Petr nebo je divné vše okolo něj? Jsou lidé, kteří ho obklopují vyšinutí, šílení? Nebo je šílený on sám?

Jedna z nejúspěšnějších českých divadelních her posledních 18 let. Byla napsána v roce 2001, kdy měla premiéru v Dejvickém divadle s Ivanem Trojanem v hlavní roli. Hra získala i prestižní cenu Nadace Alfréda Radoka, v roce 2005 měla premiéru její úspěšná filmová verze.

Dramaturgie, režie,hudba, scénografie : Lucie Kotěrová, hrají : Petr Hlušička, Ivana Zbořilová, Pavel Bednář, Renata Bydžovská, Karel Syrový, Kateřina Brožová, Marcela Prouzová, Leona Rousková, Vladimír Ježek, Jiří Kotěra, Veronika Hubková