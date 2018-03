Vernisáže na Pragovce / Malba.tečka nr. 1 3.4.2018 v 18:00 Pragovka Gallery a The White room vás srdečně zvou na další z řady synchronizovaných vernisáží. 18:00 společné zahájení+ vernisáž výstavy Oblek, kterému nic nevadilo /// Pragovka Gallery Entry 18:30 vernisáž Vezme to ruka/// Pragovka Gallery Rear 19:15 koncert Lhotákové & Soukup Roman Radkovič Collective. 19:30 vernisáž PRZ / The White Room

Výstava Jany Vojnárové a Nikoly Brabcové kombinuje díla, která mají rozdílná východiska, potkávají se však ve společných tématech: předmět, tělo, barva. Obě autorky usilují o různé způsoby vyjádření prostřednictvím spektra médií - od malby přes koláž po objekt - a v prostoru Pragovka Gallery Entry usilují o vzájemnou symbiózu prorůstající experimentálně pojatým instalačním rámcem. Kurátoruje Tereza Jindrová.

Vezme to ruka/// Pragovka Gallery Rear 3.4.-17.5.2018 Výstava Vezme to ruka absolventů a studentů Ateliéru malby (2008 ~ 2018) je hledáním společného ideálu ve vytváření obrazu jako paradoxu. Neurčitost pramenící z nehmotné povahy malby je konfrontována s rituály každodenních pracovních úkonů a skrze techniky rozvrhování. Dominantní črtou jednotlivých autorských přístupů na výstavě je materializace jako „uchopování“ myšlenkových procesů a multisubjektivního jazyka smyslově provokativních situací zahrnujících kresbu, malbu, objekty, instalace a performance.

Vystavující: Marek Burcl, Dominik Hlinka, Simona Gottierová, Juraj Kadlečík, Peter Jánošík, Kristína Kandriková, Mária Kováčik, Matúš Novosad, Adam Šakový, Jana Viteková.... Kurátoři: Mária Janušová, Ján Kralovič, Klaudia Kosziba PRZ/ The White Room Textura, rozežranost, dekonstrukce, video, asambláž, gázotisk, pigment, pixel, relikviář. Umělci Petra Navrátilová, Ryan O'Rourke, Zuzana Růžičková představí v galerii White Room své současné práce.