Pašijové oratorium českého Mozarta

"V roce 1764 v premonstrátském klášteře v Želivě vzniklo unikátní dílo do té doby neznámého skladatele Jana Anselma Fridricha. Toto oratorium je známé pod názvem Musica in Luctu sive piae cosiderationes in amarissimam Christi passionem.

Tento složitý název se překládá jako Hudba v zármutku neboli zbožné rozjímaní o hořkém umučení Krista a vychází ze Starého Zákona. Oratorium obsahuje uzavřené recitativy, árie a sbory, jejichž instrumentálním doprovodem jsou především smyččové nástroje, dvě klariny, tromby a varhany. V rámci tohoto pašijového koncertu, který se uskuteční 9. 3. v Karlových Varech a 10. 3. v Praze, se vám představí orchestr Musica Florea, sbor Collegium Floreum a čtyři sólisté - soprán Eva Benett, alt Jan Mikušek, tenor Václav Čížek, bas Jiří Miroslav Procházka."