Divadlo pro děti: Jak se vaří pohádka

Milujete vůni pekařství? A chutnají vám koblihy, koláče, nebo křupavý chléb a rohlíčky? Pojďte se tedy s námi podívat do pohádkového pekařství, v kterém připravuje dobroty pekařka Bernadeta s kuchařem a cukrářem Vilémem.

Jednoho dne do pekařství zavolají z královského paláce. Král Marcipán I. zvaný Kremrole si poručí uvařit pohádku. Jak se s tím poperou v pekařství? Vaří se vůbec? Co vše do ní patří a co nepatří, to se přijďte sami podívat a nezapomeňte si zástěru a vařečku.

Hraje: Nezávislé divadlo Vstupné: 40 Kč