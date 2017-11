Marek Slavík: Above and beyond

Do světa za hranicemi naší představivosti a do jiných končin vesmíru můžete nahlédnout skrze olejomalby Marka Slavíka na krátkodobé výstavě nazvané „Above and beyond“ v Galerii Lapidárium v Praze 1. Rozhodně si nenechejte ujít tuto strhující podívanou.

