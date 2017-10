Maria Wojtyszko: Cizí jazyk

Jak získat peníze na projekt snů? Jak během pěti minut přesvědčit producenty, že film Dívka v rakvi je to nejlepší, do čeho investovat? Prostředí středoevropských workshopů a pitchingových setkání v přímém přenosu.

Může člověk mluvit svým skutečným jazykem? Co říkáme a co si skutečně myslíme? Jak najít svou vlastní osobní řeč? Jak je řeč propojena s erotikou? Snově surrealistický příběh, v němž se realita mísí s fikcí, v níž jsou lidé ze světa popkultury a politici stejně skuteční jako kolegové z workshopů. V pozadí živá hudba, Orban, Kaczyński, Kotleba i čeští radikálové.

Jazyk jako téma. Řeč, která slouží nejen vzájemnému pochopení, ale - v dnešní době možná především - nepochopení. Staré dobré pravidlo hollywoodských scénáristů je: „lidé nikdy neříkají přesně to, co si doopravdy myslí“. Mluvíme, abychom dosáhli svého cíle, udělali dojem na druhé, donutili člověka, aby udělal přesně to, co po něm chceme. Řeč je nástrojem svádění a také nástrojem vyhraněné agrese.