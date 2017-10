Devatero řemesel - Švec

15.30 – 17.00 Botičky a lodičky – výtvarná dílna

Ševci dříve a nyní, proměny jejich profese. Různé typy obuvi a jejich kresebné ztvárnění do skicáku. Obrázkové příběhy nových a starých bot.

Tužka, uhel, rudka, kolorování.

Lektorka: Dana Benešová – Trčková

15.30 – 17.00 Kreativní ševcovská dílnička

Přijďte si vyrobit z kůže svůj měšec na poklady! Nebo raději šperk pro maminku? Tak jako švec šije boty, také vy si vyzkoušíte práci s kůží, vhodnou i pro ty nejmenší. Pracovat se bude s opravdovou kůží. Hotový výrobek si děti odnesou domů. Veškerý materiál je v ceně.

Lektorka: Anička Ryčková

17.00 Švec a čert - divadelní přestavení

Tento pohádkový příběh nás zavede do chalupy chudého ševce, který lidem spravuje boty. Jednoho dne se mu za pecí zjeví čert. Švec se ho nebojí, protože má čisté svědomí a tak hned na čerta spustí, co chce v jeho stavení. Čert mu poví, že dostal přikázáno od lucifera, a musí přinést lidskou duši do pekla.

Jestli čert nakonec ševce odnese, nebo jak to vlastně dopadne, to se musíte přijít podívat. Milé děti, vezměte mladší sourozence, babičku i tatínka a přijďte se podívat a nebojte, čerta se bát rozhodně nemusíte.

Účinkuje: Nezávislé divadlo