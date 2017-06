Vítáme prázdniny v Muzeu Grévin

Školní rok je co nevidět za námi, a tak zveme všechny děti, ať přijdou přivítat prázdniny do nejzábavnějšího muzea voskových figurín Grévin Praha.

Od pátku 23. června a celý víkend budou na děti čekat nejen dva oblíbení "šikulové" Pat a Mat, ale již tradičně spousta zábavy v podobě komentovaných prohlídek muzea a kreativních workshopů.

U vchodu vás bude vítat klaun s muzikanty a to si nenechají ujít ani Pat s Matem. Proto budou nablízku všem velkým i malým návštěvníkům, se kterými se budou fotit a tancovat do rytmu hudby. V lobby muzea si mohou nechat děti namalovat na obličej, co jen budou chtít, a potom hurá na prohlídku!

Komentované prohlídky budou probíhat vždy v 11, 13 a 15 hodin za doprovodu jednoho z asistentů Pata a Mata. Ten vás provede celým muzeem od třetího do prvního patra a odhalí vám taje světů muzea.

V plesovém sále bude na selfíčko s vámi čekat také nová figurína Katy Perry! Jako prázdninový dárek a vzpomínku na uplynulý školní rok se všechny děti do 15 let mohou v naší fotolaboratoři ve druhém patře zdarma vyfotit a fotku si odnést v dárkovém balení domů.