Šmoulí den dětí

3. června 9:00 – 11:30

Hard Rock Cafe, Malé náměstí 3, Praha 1

Nejpopulárnější modré pohádkové postavičky Šmoulové dorazí v sobotu 3. června do Hard Rock Cafe Praha, aby s dětmi strávily dopoledne plné hudby, tance a her. Dětský den, kterým provede moderátor Petr Vojnar, bude ve znamení nového CD Šmoulí party 3, pro děti bude připravený bohatý program od 9 do 11:30.

Šmoulové baví děti po celém světě více než padesát let a v poslední době si hrdiny ze šmoulí vesnice děti rády užívají v kině nebo také v nadživotní velikosti na speciálních show plných šmoulích hitů. Modrá rodinka nyní dorazí oslavit s dětmi jejich den v sobotu 3. června dopoledne do pražského Hard Rock Cafe. Děti se mohou těšit na zpívání oblíbených hitů i tanec, Šmoulové ale také pokřtí své nejnovější CD a děti si své oblíbence užijí i zblízka během autogramiády!

Aby se děti během svého řádění se Šmouly mohli take občerstvit, bude pro ně i pro jejich rodiče připraven vynikající snídaňový bufet. Za cenu 165 Kč za dítě nebo 350 Kč za dospělého bude neomezený výběr ze studeného i teplého stolu. Servírovány budou sýry a lokální uzeniny, pestrá nabídka sladkého pečiva, sušenky, mini koblížky, ovoce s jogurtem, granola či křupinky do mléka, nebo pořádná anglická snídaně v podobě slaniny, míchaných vajec, fazole, grilovaná rajčata, smažené houby, bramborové vafle, americké palačinky a vafle s čerstvým ovocem a polevou.

Email pro nutnou rezervaci: Prague.SalesCoordinator3@hardrock.com (Petra Macourková)