Zábavná talkshow pro děti a rodiče, zprostředkovávající setkání s inspirativními hosty. Tentokrát to bude šestnáctiletá skautka Lucie Myslíková, která se na prvomájovém průvodu postavila příznivci krajní pravice. Celým pořadem diváky provede herec a moderátor Karel Kratochvíl.

Součástí pořadu jsou tematické herecké vstupy Václava Jelínka a Johany Schmidtmajerové a také hudební vystoupení mladých a začínajících talentů, kterým Minor fórum nabízí možnost poprvé zahrát před větším publikem.

Fotografie šestnáctileté skautky z Brna obletěla svět. Lucie Myslíková se na prvomájovém průvodu postavila holohlavému příznivci krajní pravice. „Je to moje povinnost vymezit se vůči fašismu,“ říká studentka, které po demonstraci vyhrožovali na Facebooku zlynčováním a jejíž tvář na fotografii Vladimíra Čičmance se objevila v CNN, New York Times nebo BBC. Otevřená debata se povede o skautingu, občanské společnosti a samozřejmě o tom, co zajímá diváky.