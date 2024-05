Kapela Old Fashioned Guys, která má kořeny v blues, funky, reggae hudbě, vystoupí v Malostranské Besedě 29. června 2024.

Pro kapelu Old Fashioned Guys je charakteristický konzervativní přístup s maximálním respektem k songům (odtud i název Old Fashioned Guys) s navýsost aktuálním, moderním, chytlavým zvukem.

Repertoár je z dílny kapely a zahrnuje jak české, tak anglické texty doplněné o coververze žánrově odpovídajících songů. Anglické songy jsou základem alba, které v roce 2021 vydala pod názvem Old Fashioned Guy. Česky textované písně vyšly na albu Stálo to za to... ještě pod názvem kapely ph 5,5, jíž je OFG přirozeným pokračovatelem.

Profesionální rytmika OFG tepe rytmem zkušeností studiových hráčů.

Basa: Vítek Fiala (Lokomotiva, Fantastic 80¨s)

Bicí: Stan Amcha (Burma Jones, Felix Slováček, Helena Vondráčková)

Lead kytary: Michal Kubiš

Rytmické kytary a zpěv: Pavel Hronek (B.LUES. jasam.cz, ph 5,5)

https://youtu.be/gDIfZSQ3PPg

https://youtu.be/1aBx5FI11FM