Taneční studio Light: Má to hloubku? Aneb Písání Džona Lemouna

Veřejná (v čase a prostoru proměnná) LABORATOŘ Džona Lemouna je netradiční inscenační projekt, tentokrát rozžívající jedinečné exteriery Studia ALTA.

Dětským periskopem zvědavosti, hravosti i drzosti na obhlídce legend. Kdo je Džon Lemoun? Je chytřejší, než se dělá? Má brýle, tak by to bylo možné. A je to kumšt? Má to něco do sebe? Je to umění? Má to skryté významy? Má to hloubku? Vyzvrací to všechny negativní zprávy o tom, že Lemoun je cvak? Má vtip přesný jako smrt. Však podlehl smrti v cíli. Nic z toho nedává smysl, ale vypadá to legračně a pak to možná stačí.

Dobrodružné pátrání po stopách Džona Lemouna můžete uskutečnit i vy.