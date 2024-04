Kočkolit, Světlo na konci pudinku

punk, alternativní rock

VSTUPNÉ: 180 KČ

Přijďte do Kaštanu na koncert Kočkolit a Světlo na konci pudingu, předtím proběhne od 18:00 vernisáž výstavy Detail: Po práci

KOČKOLIT

alternative noise punk / underground pop / new new wave from Prague

SVĚTLO NA KONCI PUDINKU

crossover-fusion z Prahe.