Perníkomat aneb Je to na vás – Interaktivní pohádka o perníkové chaloupce, do které se mohou zapojit i děti.

Pohádku o perníkové chaloupce znáte, to je jasný. Jak to obyčejně dopadne, to asi taky víte. Ale co kdybyste měli možnost rozhodnout, jak se to semele tentokrát?

Pro děti od 3 let.

Hraje Divadlo VšeMožno