Výstava Od císaře k soudruhovi. Příběhy lidí, kteří se nebáli být sami

Centrum Černý Most zve návštěvníky na výstavu portrétů a s nimi spojených životních osudů. Výstava Od císaře k soudruhovi představuje 10 životních příběhů známých i neznámých osobností naší historie, které spojuje jedno: nebály se být samy sebou. Výstavu můžete shlédnout v prostorách Centra Černý Most, ve 3. patře u multikina CineStar od 1. do 31. března 2024.

Jak už samotný název Od císaře k soudruhovi napovídá, výstava se bude věnovat příběhům lidí, kteří se narodili v období od konce 19. do poloviny 20. století a žili tak v době, která sehrála důležitou roli v boji za práva žen i LGBTQ+ lidí. Příběhy se rozhodla vyprávět organizace ŽIVOT 90.

Návštěvníci výstavy se budou moct seznámit například s první brněnskou taxikářkou, právníkem, který bojoval za práva neheterosexuálních lidí, anebo s „copatým doktorem z hor“, který se rozhodl nežít podle konvencí.

Přidanou hodnotou budou ilustrované portréty jednotlivých osobností od Barbory Idesové a Dany Ledl z ateliéru Žitomír.

Organizace ŽIVOT 90 podporuje starší lidi v tom, aby mohli svůj život prožívat tak, jak sami chtějí, a zároveň bojuje za to, aby byli starší lidé respektováni svým okolím i společností. Výstava je poděkováním a oslavou těch, kteří se nebáli bojovat za to, aby mohli být sami sebou i přes nástrahy a nesouhlas tehdejší doby.