MEGA VTÍPEČKY - Stand-up Show & Natáčení

Vtípečky se zelím přináší ty nejvypečenější komiky nové generace a tohle je to nejlepší, co pro vás napekli za dva roky své existence. Mají z toho takovou radost, že se rozhodli to natočit v krásném divadle Kámen. A vy můžete být součástí jejich cesty za slávou. Své vtipy jako podnose přednesou: Ondřej Cabal Martin Černý Julie Fric Pavel Hrdlička Zdeněk Hruška Lukáš Kaňka Adam Korytář Ladislav Pešan Aleš Pitrmoc Lukáš Tomčal Jiří Štraub Komediální skupinu Vtípečky se zelím založili v roce 2022 Ondřej Cabal a Aleš Pitrmoc.

Jejím cílem je shromažďovat začínající komiky a kolektivně rozvíjet řemeslo stand upu. V tom jim pomáhají také známí a zkušení komici Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan.