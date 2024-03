Kongres funkčního pohybu

Jak se hýbat, jak cvičit a mít pružné i silné tělo zároveň? Jak předcházet bolesti zad či dysfunkci svalů pánevního dna, případně jak se tyto problémy můžete pokusit napravit? Důležité je vědět, že se s tím dá něco dělat. Pomohou vám s tím třeba zkušení lektoři z FyzioFoot, Fyziofitness i Fitness Education na Kongresu funkčního pohybu v Tyršově domě na pražské Kampě, a to v sobotu 30. března od 9:00-14:00.

Co přesně se na akci dozvíte a hlavně co si vyzkoušíte? Čeká vás 6 stanovišť, kde se probere plno různých pozic, jako jsou dřep, předklon, klik, podpor, vzpor, rotace. Lektoři budou jednotlivé cviky důkladně popisovat, ale současně budou i zodpovídat na vaše dotazy. Užijte si kontakt s lektory naživo, což je k nezaplacení! Více na https://fyziofoot.cz/kongres-fyziofoot/. Datum: sobota 30. března od 9:00 do 14:00 Místo konání: Tyršův dům na Kampě (Újezd 450/40, Praha - Malá Strana) Cena: 1 290 Kč