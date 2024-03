Trio Grande 2.0 je skutečně exkluzivní mezinárodní trio, které tvoří britský saxofonista Will Vinson, izraelský kytarista Gilad Hekselman a americký bubeník/basista Nate Wood. Ve své první inkarnaci s bubeníkem Antoniem Sánchezem skupina vydala eponymní debut, který se setkal s lavinou uznání kritiky. Nová verze tria s Natem Woodem absolvovala již dvě velká turné a natočila také nové album. Kapela má velmi široký zvuk, který působí větším dojmem než je trio.

Mohlo by se zdát, že v něm není žádný baskytarista, ale ve skutečnosti jsou tu hned tři: Nate Wood dokáže hrát na bicí i baskytaru současně, a to na neuvěřitelné úrovni. Saxofonista Will Vinson zdvojuje klávesy a kytarista Gilad Hekselman je proslulý svou schopností splétat kontrapunktické linky v celém rozsahu svého nástroje.