THIS IS US! NAHLÉDNĚTE DO ZÁKULISÍ ATELIÉRU SKLA NA UMPRUM

Studenti a kolektiv Ateliéru skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ve spolupráci s Galerií Glassimo představují originální koncept výstavy This is us! Výstava nechá veřejnost nahlédnout do tvorby současných studujících, která zůstává povětšinou ukryta v prostorách školy, případně v dílnách autorů. Kurátorky přibližují uměleckou činnost posluchačů přední české umělecké vysoké školy jinak, než doposud nabízely oficiální ateliérové výstavy.