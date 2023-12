Bond in Motion – výstava s originální sbírkou vozidel Jamese Bonda.

Poprvé v Praze přivítá výstava Bond in Motion návštěvníky na pražském Výstavišti. Od symbolického data (00)7. prosince 2023 si mohou návštěvníci vychutnat originální vozidla agenta 007 Jamese Bonda z pár centimetrů –jedná se o vozidla používaná při natáčení filmů. Bond in Motion umožňuje filmovým nadšencům vstoupit do zákulisí natáčení.

Mezi vozidla patří Goldfinger Aston Martin DB5, No Time to Die Superleggera DBS, Q Boat z The World Is Not Enough a Little Nellie z You Only Live Twice. Auta, vrtulníky, motorky, letadla a ponorky budou obklopeny rekvizitami, modely, fotografiemi kulis a vychytávkami agenta Q.