Is this rap? United Klubovna

Co bude, až nebude rap? A co ten rap v dnešní době vlastně je a není? Tuto otázku si pokládá spoustu fanoušků momentálně nejsledovanějšího a nejrozvětvenějšího žánru. My se tímto eventem pokusíme ukázat nejrůznější směry, přístupy a formy, které aktuální obsahově zaměřený rap nabízí.

Přijďte se s námi 14. března 2024 do Beats From Basement podívat na rappery s unikátním přístupem ke hře, která se neustále vyvíjí a mění dosud zavedené pořádky. Těšit se můžete na Martin Matys, Cringe Prince a Hyny the Kid.