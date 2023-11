Komenský / Labyrint J. Přeučil, R. Pachman, D. Hořínková, F.+V. Antonio

Akce původně plánovaná 14.11.2023 se přesouvá na nový termín, 14. března 2024 v 19:00 hodin

Kostel Sv. Martina ve Zdi, Martinská 8, 110 00 Staré Město. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Případně je možné vstupné vrátit v místě zakoupení do 30.11.2023. K uplatnění nároku vrácení vstupného zakoupeného online, využijte formulář zde: https://www.ticketstream.cz/stranka/refundace

„Komenský / Labyrint“

scénické oratorium skladatele Richarda Pachmana

pro klavír, housle, pět hlasů a vypravěče ke 400. výročí napsání první verze rukopisu díla „Labyrint světa a ráje srdce“

Postavy a obsazení:

Vypravěč / Komenský: Jan Přeučil

Poutník: Viktor Antonio

Mámení / Fortuna: Dita Hořínková

Všudybud: Filip Antonio

Osud / Smrt / Šalamoun / Bůh: Richard Pachman

Královna Moudrost: Kateřina Jechová

housle: Petr Maceček

Premiérová představení v roce 2023: 14.11. Praha, 15. a 16.11. Olomouc.

Info: www.richardpachman.cz, www.pachman.cz

Děj:

Poutník se setkává se Všudybudem a Mámením, kteří mu hodlají ukázat Labyrint světa. Nasadí mu brýle mámení, které zkreslují realitu. Nicméně brýle mu zcela nesedí a on stále vníma skutečnost nezkreslenou. Mámení a Všudybud zavedou Poutníka k Osudu, který mu hodlá dát (jako všem přicházejícím) cedulku s jeho osudem i s jeho povoláním a posláním. Poutník však chce nejdřív poznat svět, než se rohodne pro svou cestu i pro své povolání. Poznává tedy jednotlivé ulice, stavy, řemesla a povolání lidí v Labyrintu. Po prvotním nadšení všude nachází marnost a je rozčarován pomíjivostí a marností všech stavů i falší, přetvářkou a kariérismem lidí, se kterými se setkává. Dostává se do paláce Štestěny – Fortuny. Na přijetí u ní čekají davy lidí. Poutník však zjistí, že ti, kteří se hřáli na výsluní Štěsteny, po nějaké doby padají do příkopu a ztrácejí štěstí i úspěch. Když není Poutník spokojený s ničím, co v Labyrintu světa potkal, berou ho jeho průvodci ke Královně Moudrosti. Po prvotním okouzlení zjistí (stejně jako biblická postava Šalamoun, který se na hradě Moudrosti objevuje), že Moudrost je falešná a že se rozpadá. Z pocitu marnosti se Poutník obrací do svého srdce a pochopí, že pouze život naplněný vírou má smysl a může člověku přinést štěstí, lásku a naplnění života.