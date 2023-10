Dojemně protančit svůj coming out, popová ikona Fletcher v Praze

„Andílci, nemůžu se dočkat, až se příští rok uvidíme a až si spolu zazpíváme,“ vzkazuje všem Fletcher.

Silné melodie, s nimiž boří hitparády, a ještě poutavější příběhy v textech. Queer ikona Fletcher přiveze do Prahy svůj osobní debut Girl of My Dreams, na kterém se disco estetika snoubí s rockovými baladami.

VÍCE INFORMACÍ ZDE