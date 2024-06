French Touch Vol. 1: Yann Destal + Dax Riders, Daft Funk, The Supermen Lovers, Benjamin Diamond

Co vás jako první napadne, když se řekne pařížský noční život? Ikonické elegantní kluby, okouzlující hudba, chic společnost a glamour. Pražský klub SaSaZu se na dva večery stane malou Paříží – a přesně tohle v něm ožije díky umělcům jako Yann Destal (Modjo), The Supermen Lovers anebo Kavinsky. The French Touch Odyssey jako oslava výsostně francouzského žánru, v němž se potkávají opojné disco a houseové beaty.

Pod hlavičkou Parisian Nights se 17. října 2024 bok po boku představí dvojice Yann Destal (autor hitu Lady a jedna polovina dvojice Modjo) a producent Dax Riders, s DJ setem vystoupí Benjamin Diamond – člen Stardust a autor legendárního tracku Music Sounds Better with You.

Celou akci zahájí přední tribute kapela Daft Funk a do finále vše dovede The Supermen Lovers. Čekejte nezapomenutelný večer plný ikonické hudby a francouzského lesku.

French Touch Vol. 2, kde vystoupí legenda francouzské scény Kavinsky, dále klíčová osobnost francouzského housu Étienne de Crécy a Breakbot x Irfane, se uskuteční v sobotu 19. 10. 2024.

Zdroj fotky: Fource Entertainment