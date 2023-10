Sissoko, Segal, Parisien, Peirani - Les Egarés (Mali/ Francie)

Sdružení Sissoko, Segal, Parisien, Peirani předvedou živě album Les Egarés

Les Egarés je víc než jen deska. Je to hrací prostor, místo hudebního života, poetický azyl, který obývají dvě dvojice, jež už léta vynikají v umění křížení zvuků a překračování žánrů. Jsou to Ballaké Sissoko (kora) a Vincent Segal (violoncello) na jedné straně a Vincent Peirani (akordeon) a Émile Parisien (saxofon) na straně druhé.

V případě těchto kouzelníků už 2 + 2 nedělá 4, ale 1. Protože to, co vykouzlili, je rozhodně jednota ducha, jednotný a plynulý zvuk, který pohrdá všemi formami egoistické soutěživosti a dává každého účastníka do služeb společného hudebního dobra. Ani jazz, ani trad, ani komorní, ani avantgarda, ale od všeho trochu a najednou, Les Egarés je album, které dělá ze sluchu krále všech nástrojů, album, kde se virtuozita projevuje v umění spoluúčasti, kde prostá a velkolepá myšlenka vzájemného naslouchání vede ke zrodu nádherné čtyřdílné písně.

Koncert je součástí koncertní série Jazz Meets World.

