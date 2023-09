Projekce filmu The Proof of the Pudding a následná diskuze s protagonistou filmu architektem Laurensem Jan ten Katem.

The Proof of the Pudding / Patrick Minks, Jaap Veldhoen / Nizozemsko, Německo, Itálie 2021 / 100 min. / nizozemsky, anglické titulky – Kancelářská budova Centraal Beheer postavená na čtvercovém rastru je učebnicovou ukázkou strukturalismu podle návrhu jejího čelního představitele, nizozemského architekta Hermana Hertzbergera. Úlohu architektury Hertzberger vždy považoval za prostorový rámec, jehož funkci má naplnit až sám uživatel. Dle jeho teze je proto tento projekt důkazem tzv. pudinku, tedy flexibilní a tvárné hmoty. Jak se ale teorie po letech potká s realitou v momentě, kdy tato oceňovaná stavba vyžaduje rekonstrukci a splnění nových požadavků doby? Má se jí ujmout sám autor nebo raději světoznámý ateliér MVRDV, který se nebojí radikálních změn? Dokument sleduje složitý proces transformace a zachycuje tvrdá úskalí, kterým poválečné stavby opakovaně čelí.

