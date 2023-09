Back to School - Odpoledne plné zábavy v Galerii Butovice

Nedělní odpoledne 10. září s názvem Back to School bude v Galerii Butovice věnované všem školákům a školačkám. Od 14 do 18 hodin si v místním areálu Butky Park užijí bohatý program, který bude plný soutěží, tance, skákání na nafukovacích atrakcích, ale především hostů, se kterými nikdy není nuda. Vystoupí totiž Michal Nesvadba a Maxim Turbulenc. Přijede také Policie ČR, která si se zájemci popovídá o prevenci. V neděli 10. září se od 14 hodin bude v Galerii Butovice oslavovat začátek nového školního roku.

Akce se příznačně jmenuje Back to School a děti se mimo jiné mohou těšit na soutěže v různých disciplínách – pojídání hranolek na čas, pití „panáků“ s limonádou, přenášení vody, střelba na terč nebo hobby horsing, což je ježdění na „falešných“ koních; místo na opravdovém koni se jezdí na dřevěné tyči s plyšovou nebo dřevěnou hlavou koně. Výsledky soutěží budou vyhlášeny těsně před 18. hodinou. Od půl čtvrté se na pódiu představí oblíbený dětský komik Michal Nesvadba, který jistě rozveselí i děti, které si stále ještě stýskají po prázdninách. Zaručeně udělá radost také generaci rodičů a dalším dospělým návštěvníkům butovického centra – je vůbec někdo, kdo by neznal Michala a jeho zlepšováky a vynálezy vymodelované ze samolepicí pásky? „Michalův program je zárukou pohody, her, zábavy, někdy i ponaučení,“ vybízí k návštěvě odpoledního programu marketingová manažerka Galerie Butovice Linda Horáčková a pokračuje: „Publikum bude do show aktivně zapojené a děti si budou moct odnést Michalovy lepenkové vynálezy domů.“ Kdo si bude chtít zazpívat, měl by oprášit slova z písničky Jede, jede mašinka a dalších hitů Maxim Turbulenc jako například Umbaj, Sluníčko nebo S tebou mě baví svět. Proč? Protože v 16.50 tato legendární kapela vystoupí na hlavním pódiu Galerie Butovice. „Tito tři chlápci ve veselých lacláčích jistě pobaví a roztančí i dospělé. A kdo nebude tančit, minimálně si bude potichoučku pobrukovat,“ říká s úsměvem Linda Horáčková.

Vystoupení Maxim Turbulenc nebude jedinou příležitostí, kdy si zatančit. K dispozici budou animátorky a animátoři, kteří si zatančí s dětmi, naučí je nějakou krátkou sestavu nebo nechají prostor neřízenému tanci s diskotékovou hudbou – podle preference dětí, které se budou chtít zapojit. Svůj stánek bude mít v Galerii Butovice také Policie ČR, která všem zájemcům poví něco o prevenci. V závislosti na věku publika povykládá o tématech jako šikana, kyberšikana, dopravní výchova, drogová problematika, trestní odpovědnost nebo o bezpečném pohybu v silničním provozu.