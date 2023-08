HYB4 Galerie: Yours Truly

V neuvěřitelně individualistickém post-pravdivém světě plném influencerů, ambasadorů značek a idolů pop-star, kde se lidské bytosti vědomě či nevědomě proměnily v živé billboardy, zaujímá výstava Yours Truly někdy ironický, ale vážný přístup k tomu, co považujeme za realitu.

Jakou cenu má drahý kus oblečení, když odstraníte logo? Jaký je vlastně rozdíl mezi „knock-off“ tričkem a skutečnou produkcí? Výstava ukazuje devět poloh od malby a sochy po video a performance, které mají na toto téma různé pohledy. V souladu s tématem real vs. fake budou všechny texty doprovázející výstavu psány softwarem umělé inteligence. Je to tím méně pravdivé?

Otevírací doba galerie: Po–Pá 09–21, So 10–20

Místo: Budova D

