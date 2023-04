Festival francouzského divadla Sněz tu žábu

Divadlo po francouzsku, festival Sněz tu žábu přiveze do Prahy už poosmé současnou frankofonní divadelní tvorbu

Současné francouzské divadlo, hudba a program pro děti. Osmý ročník festivalu Sněz tu žábu se po roční pauze uskuteční od 24. do 27. května v pražském Divadle NoD a opět představí v české premiéře několik současných divadelních her frankofonních autorů. „Hlavní letošní inscenací je představení Blok – divadlo zvukových objektů pro děti od tří let, které vypráví příběh městského vesmíru, jeho zvuků a světel. I letos představíme čtyři divadelní skici, jejichž režie se ujme například Daniela Špinar a chybět nebude ani doprovodný program, třeba i na střeše divadla NoD,“ zve na festival ředitelka Natálie Preslová Strýčková.

Budova Divadla NoD se od střechy, přes kavárnu po divadelní sály naplní po čtyři dny francouzskou kulturou „Dlouhodobě se zaměřujeme na to, abychom z Francie do českého prostředí přivezli témata a formy, které jsou tady méně zastoupené nebo úplně opomíjené. Letos se nám to, myslím, povedlo nejen díky inscenaci pro dětskou diváckou skupinu, ale i skrze texty o ekologii a ženských právech,“ říká šéfdramaturgyně festivalu Linda Dušková.

Hlavním hostem festivalu je tentokrát jeden z nejlepších francouzských souborů, jehož tvorba je zaměřena na nejmladší diváky od tří let. Režisérka Céline Garnavault a technolog a sound designér Thomas Sillard (Compagnie La Boîte à sel) vytvořili systém šedesáti navzájem propojených reproduktorů, který jim umožňuje pracovat se zvukem jako s materiálem a nekonečným důvodem k tomu si hrát. Bloky ovládá během představení sama herečka, která ve spolupráci se zvukařem a osvětlovačem vytváří symfonii zvuků, pohybů, materiálů a různých tváří města.

PODROBNÝ BOHATÝ PROGRAM NAJDETE ZDE