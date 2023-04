Raketový nástup! Multiplatinový Iann Dior v Praze představí svůj fascinující příběh

Rapper Iann Dior vystoupí v Praze. Čtyřiadvacetiletý talent původem z Portorika se proslavil na společném songu Mood s rapperem 24kGoldn.

Do pražského SaSaZu přiveze 28. června desku On to Better Things, na které spolupracoval s Travisem Barkerem, Machine Gun Kellym i Lil Uzi Vertem.

