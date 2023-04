Prague Open Air: Aneta Langerová

Aneta Langerová se po vzácném čase Na Radosti vydala domů do svého nitra a stala se pozorovatelem nových příběhů. Následovat Anetu do světa dvou sluncí znamená zaposlouchat se do tónů hudebního časoprostoru duše. Vnímavý pozorovatel v každém z nás se může vydat na cestu fantazie a setkat se s odvážnými alkami, vědomým stromem, příběhy Marie, Bílého Dne či Antonína.

Společně se vyšplháme na vysokou horu, odkud na obloze uvidíme táhnout obrazy snů toužícího netopýra, boj větrných mlýnů, bouři ve sklenicích vody, ale také tkáně lesů a řek divokých. Někteří z nás snad pocítí závrať z toho, Jak krásné je být milován, z pokorného ptačího tance anebo z pocitu, že život v absolutním míru máme na dosah.

