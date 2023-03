26. Salon filmových klapek v Divadle Hybernia

Od středy 8. března je v pražském Divadle Hybernia k vidění výstava filmových klapek od předních českých výtvarníků. Projekt spojující výtvarné a filmové umění s názvem Salon filmových klapek pravidelně ze svého výtěžku podporuje snímky začínajících filmařů. Než ale budou klapky v květnu vydraženy v rámci 63. Zlín Film Festivalu ve Zlíně, představují se na několika místech po celé České republice.

Obyčejné dřevěné klapky, které výtvarníci povýšili na umělecká díla, jsou poprvé vystaveny právě ve foyer Divadla Hybernia. Mezi autory nechybí opět Kateřina Miler, Kristian Kodet, Michal Škapa nebo Josef Velčovský. Herečka a výtvarnice Iva Hüttnerová se dokonce letos do projektu zapojila už podvacáté.

Každoročně se mezi výtvarníky objevují i nová jména. Letos se tak poprvé do tvorby klapek zapojila například animátorka a ilustrátorka Eliška Podzimková nebo tři zlínští rodáci - malířka Athena Aks, sklářská výtvarnice Miroslava Ptáčková a Vlastimil Elšík. Řada výtvarníků se nechala inspirovat i jedním z letošních témat filmového festivalu, kterým je česká animace. Na klapkách tak najdeme motivy Pata a Mata, pana Prokouka, tradiční Čtyřlístek nebo vzpomínku na Břetislava Pojara, od jehož narození letos uplyne 100 let. Opět nechybí ani známé postavy z filmů jako je dvojice Svěrák a Smoljak, Jan Werich nebo nedávno zesnulá Gina Lollobrigida.

Z výtěžku aukce klapek jsou již tradičně podporovány filmové projekty studentů filmových škol a dalších mladých tvůrců. O finanční podporu se u Nadačního fondu FILMTALENT ZLÍN mohou ucházet autorské snímky hrané, animované i ty pohybující se na hranici dokumentu.

Výstava filmových klapek bude v Praze k vidění do 15. března a divadlo bude mít kvůli ní upravenou otevírací dobu, a to denně od 13 do 18 hodin. Expozice bude poté k vidění v rodném domě Ferdinanda Porscheho v Liberci-Vratislavicích, ve ŠKODA Muzeu v Mladé Boleslavi, v galerii Art Rubikon Olomouci a v Galerii Vaňkovka v Brně. Poslední zastávkou bude zlínské obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko, odkud se klapky přesunou do Kongresového centra, kde 4. června ve 13 hodin proběhne dražba klapek.

Za celou historii Salonu filmových klapek bylo vydraženo 2872 umělecky ztvárněných klapek a celkově vynesly již 44 561 000 Kč. Podpořeno bylo celkem přes 411 filmů a filmových projektů mladých, začínajících tvůrců. Nejúspěšnější je stále klapka Libora Vojkůvky „Touhy plná, klapka rozevřená“, kterou zájemce v roce 2008 zakoupil za 199 tisíc korun. Kompletní kolekce je k vidění na webu salonfilmovychklapek.cz, který obsahuje přehled všech klapek ze všech uplynulých 25 ročníků Salonu, navíc přidává informace o jednotlivých autorech a další zajímavosti.

Více na www.salonfilmovychklapek.cz